Festival d’innovation ouverte Open Geneva Autre lieu, 17 mars 2022, Genève.

du jeudi 17 mars au dimanche 27 mars à Autre lieu

Le Festival d’innovation ouverte Open Geneva rassemble pendant 10 jours des événements d’innovation proposés par des citoyen.ne.s, des étudiant.e.s, des institutions académiques, des startups, des entreprises, des organisations internationales, des professionnel.le.s, des assocations et entreprises locales. Le thème de la 6ème édition du Festival est “Rethinking Hackathons”. Les hackathons sont traditionnellement connus pour être des sprints d’innovation réunissant des développeurs logiciels et/ou matériels pendant 24 ou 48 heures. Depuis sa création, l’association Open Geneva a entrepris de repenser les hackathons pour démocratiser l’innovation ouverte de la manière la plus inclusive possible, par la pratique collective de l’innovation par tous les citoyens, désireux d’améliorer leur quotidien, et à atteindre les objectifs de développement durable fixés par l’ONU, grâce aux innovations sociales et technologiques. Les sujets du Festival se veulent très inclusifs: – Développement dirable – Médias et transformation numérique – Innovation sociale et sociétale – Santé globale Chacun.e est libre de proposer son événement au programme, qui sera dévoilé le 24 février 2022.

Gratuit

Open Geneva organise la 6ème édition du Festival d’innovation ouverte du Grand Genève du 17 au 27 mars 2022. Tous les citoyens et citoyennes sont invités à célébrer l’innovation ouverte!

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T22:00:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T22:00:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T22:00:00;2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T22:00:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T22:00:00;2022-03-23T08:00:00 2022-03-23T22:00:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T08:00:00 2022-03-26T22:00:00;2022-03-27T08:00:00 2022-03-27T22:00:00