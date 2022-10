Festival Din’en rire : Régis Mailhot Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Venez assister au festival Din’en Rire au théâtre des Jacobins. Au programme Le tremplin du rire à 15h afin de découvrir les nouveaux humoristes de demain et notamment celui qui fera la première partie du spectacle du soir de Régis Mailhot Et en soirée à 20h30 le spectacle « Nouvelles Pigeonnades » de l’humoriste Régis Mailhot. « La liberté d’expression, c’est aussi pour les pigeons ! »

Billetterie au bureau de Dinan Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

