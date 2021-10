Dax Dax Dax, Landes Festival d’improvisation thétrale – Copie Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Festival d’improvisation thétrale – Copie Dax, 15 octobre 2021, Dax. Festival d’improvisation thétrale – Copie 2021-10-15 – 2021-10-17 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Dax Landes Deux équipes de comédiens amateurs s’affrontent sur scène sur des thèmes proposés par le public ou l’arbitre, dans un temps limité.

Vendredi 15

20h30 Cabaret d’improvisation

Samedi 16

De 11h à 20h30 : Dessine-moi une impro (spectacle familial), “Regardons-nous”, “Psy”, “Plus au moins”.

Dimanche 17

15h Match interne des K Deux équipes de comédiens amateurs s’affrontent sur scène sur des thèmes proposés par le public ou l’arbitre, dans un temps limité. Deux équipes de comédiens amateurs s’affrontent sur scène sur des thèmes proposés par le public ou l’arbitre, dans un temps limité.

