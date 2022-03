FESTIVAL d’improvisation théâtrale 2022 Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

FESTIVAL d’improvisation théâtrale 2022 Besançon, 30 mars 2022, Besançon. FESTIVAL d’improvisation théâtrale 2022 Besançon

2022-03-30 19:30:00 – 2022-04-01 21:30:00

Besançon Doubs EUR 6 20 FESTIVAL d’improvisation théâtrale 2022 / Cie LUDI FC

Campus de la Bouloie Mercredi 30 mars à 19h30 : match d’improvisation BESANÇON / QUÉBEC (Maison Des Étudiants)

Jeudi 31 mars à 19h30 : spectacle LE CERCLE (Maison Des Étudiants)

Vendredi 1er avril à 19h30 : spectacle IL ÉTAIT 3 FOIS (Salle Jenny d’Héricourt) BILLETTERIE en ligne : https://urlr.me/mKrNs

(Pass 3 jours ou billets par spectacle) • Tarifs PASS 3 JOURS : 20€ normal / 15€ réduit / 10€ étudiant

• Tarifs 30/03 Match Besançon / Québec : 13€ normal / 9€ réduit / 6€ étudiant

• Tarifs 31/03 OU 01/04 Créations Le Cercle OU Il était trois fois : 9€ normal / 6€ réduit et étudiants

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans

Tous nos spectacles sont tout public. Infos, liens billetterie, toutes nos dates sur ludi-arti.fr

Pour nous joindre en direct : contact@ludi-arti.fr / 0650623462

