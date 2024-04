Festival d’Impro Campus de la bouloie salla Jenny d’Héricourt Besançon, jeudi 4 avril 2024.

En avril, il revient au cœur du CAMPUS ? le FESTIVAL LUDI !

Venez découvrir 3 formats de spectacle avec

· Jeudi 4 avril FRANCE / SUISSE, un match d’impro de haut vol qui verra s’opposer 2 équipes professionnelles

· Vendredi 5 avril Le Cercle, création originale où le public propose un titre et choisit son début d’impro préféré, dans l’ambiance mystique et solennelle d’une cérémonie d’intronisation

· Samedi 6 avril à 20h et dimanche 7 avril à 10h Il était trois fois, autre création originale de 3 grands contes costumés qui nous font voyager dans 3 univers singuliers.

Chaque soir, spectacle à 20h (ouverture portes 19h30)

PRÉVENTE via notre BILLETTERIE en ligne (ouverte jusqu’à 12h le jour J) -> 10 10 EUR.

Campus de la bouloie salla Jenny d’Héricourt 1 avenue de l’Observatoire

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@ludi-arti.fr

