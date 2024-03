Festival Dilcrah de l’Education Interculturelle du collège Anatole France àSarcelles Collège Anatole France Sarcelles, jeudi 28 mars 2024.

Festival Dilcrah de l’Education Interculturelle du collège Anatole France àSarcelles Rencontre entre Véra Giacolone et les élèves de 4ème du collège Anatole France Jeudi 28 mars, 14h00 Collège Anatole France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T14:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T14:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Née d’une famille Croate de Bosnie à Sarajevo dans une période où le racisme n’était pas de mise ; celui ci est venu avec violence alors que Vera ne deviendra jamais raciste… étudiante en Serbie, il y aura toujours un décalage, elle est née tolérante et ne tolère pas la bêtise. Elle finit par migrer en France à Lyon où elle sera étrangère et peut aujourd’hui conter un parcours exceptionnel devant les jeunes français. Une leçon de vie, de lutte contre les discriminations, ce qu’elle continue aujourd’hui dans son travail.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Vera Giacalone, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie de Bosnie à Lyon. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et d’engager des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Collège Anatole France Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

Paroles d’Hommes et de Femmes