Festival Digit’Art Digital Village Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 27 avril 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

Du samedi 24 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

Public adolescents adultes. gratuit

Des artistes à découvrir lors de nos expositions artistiques.

Bienvenue dans le monde fascinant de l’art contemporain, où l’expression artistique prend des formes aussi variées que l’imagination humaine elle-même. Nos expositions artistiques sont des fenêtres ouvertes sur l’univers créatif de nouveaux artistes talentueux, prêts à vous emmener dans un voyage visuel captivant.

Chaque exposition que nous organisons est une invitation à explorer des horizons artistiques inexplorés. Vous y découvrirez une palette riche de médiums, des toiles vibrantes aux sculptures impressionnantes, en passant par la photographie innovante et bien d’autres formes d’expression artistique. Ces artistes émergents sont les voix de demain, et leurs œuvres sont le reflet de leurs réflexions profondes, de leurs émotions brutes et de leur vision unique du monde qui les entoure.

Nos expositions offrent également une plateforme pour le dialogue artistique. Vous aurez l’opportunité de rencontrer ces créateurs inspirants, d’entendre leurs histoires et de comprendre les influences qui ont façonné leurs œuvres. C’est une expérience immersive qui vous connecte directement avec la créativité vivante et bouillonnante de la scène artistique contemporaine.

Que vous soyez un amateur d’art chevronné ou simplement curieux de découvrir de nouvelles formes d’expression, nos expositions artistiques sont conçues pour éveiller vos sens, stimuler votre réflexion et vous inspirer. Nous vous invitons à plonger dans cet univers artistique en perpétuelle évolution, à travers le regard frais et novateur de ces artistes émergents. Venez, explorez, et laissez vous emporter par l’émotion, la beauté et la créativité qui animent leur travail.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : Contact@digital-village.fr

