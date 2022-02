Festival Diam : « Pour toujours » de Ferzan Ozpetek – Jeudi 17 février Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Festival Diam : « Pour toujours » de Ferzan Ozpetek – Jeudi 17 février Cinéma Rex, 17 février 2022, Blagnac. Festival Diam : « Pour toujours » de Ferzan Ozpetek – Jeudi 17 février

Cinéma Rex, le jeudi 17 février à 21:00

Avec le film [_Pour toujours_](https://www.youtube.com/watch?v=op2Hp9RyZA4) de Ferzan Ozpetek. [En savoir plus sur le cinéma Rex](https://www.cinerex-blagnac.fr/) Festival du cinéma LGBTI Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T21:00:00 2022-02-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma Rex Adresse Place des Arts, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Cinéma Rex Blagnac Departement Haute-Garonne

Cinéma Rex Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Festival Diam : « Pour toujours » de Ferzan Ozpetek – Jeudi 17 février Cinéma Rex 2022-02-17 was last modified: by Festival Diam : « Pour toujours » de Ferzan Ozpetek – Jeudi 17 février Cinéma Rex Cinéma Rex 17 février 2022 Blagnac Cinéma Rex Blagnac

Blagnac Haute-Garonne