Festival d’humour Les Andain’ries : concours des grands talents de demain Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 avril 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Festival d’humour Les Andain’ries : concours des grands talents de demain Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-04-21 20:30:00 – 2022-04-21

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

22e édition du festival organisé par les Andain’ries.

• Jessie Kobel

Après avoir été choisi pour représenter la Suisse à travers toute la francophonie via le tremplin Morges-Sous-Rire et titré de meilleur premier one man show avec « Get up, Stand up » l’année suivante dans le même festival, Jessie arrive en force avec son deuxième solo.

• Hassan de Monaco

Nouvelle molécule issue d’un laboratoire Monégasque. Principe actif : Marocain (rare comme l’Argan). Composition : Autodérision, Finesse, Élégance, Tendresse.

• Mudith Monroevitz

Mudith se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis que Marilyn, la vraie, lui est apparue dans la cuisine de ses parents le jour de ses 9 ans. Aujourd’hui Mudith a 35 ans. Ce soir, elle a mis sa robe « imitation Monroe » pour dîner avec Marcus, son premier rencard depuis 3 mois. Mais rien, absolument Rien ne va se passer comme prévu cette nuit-là…

• Les Apollons dans « Et si c’était vrai … ? »

Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour, vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds ! Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, mené à cent à l’heure par deux personnages incroyablement absurdes ! Ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail d’humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations improbables !

Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa réflexion sur le sens de la vie…

Présentateurs du festival : Cécile Giroud et Yann Stotz.

Tarif : 20 €, 13 € (- 12 ans).

22e édition du festival organisé par les Andain’ries.

• Jessie Kobel

Après avoir été choisi pour représenter la Suisse à travers toute la francophonie via le tremplin Morges-Sous-Rire et titré de meilleur premier one man show avec « Get up, Stand…

+33 2 33 37 85 66 https://www.lesandainries.fr/

22e édition du festival organisé par les Andain’ries.

• Jessie Kobel

Après avoir été choisi pour représenter la Suisse à travers toute la francophonie via le tremplin Morges-Sous-Rire et titré de meilleur premier one man show avec « Get up, Stand up » l’année suivante dans le même festival, Jessie arrive en force avec son deuxième solo.

• Hassan de Monaco

Nouvelle molécule issue d’un laboratoire Monégasque. Principe actif : Marocain (rare comme l’Argan). Composition : Autodérision, Finesse, Élégance, Tendresse.

• Mudith Monroevitz

Mudith se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis que Marilyn, la vraie, lui est apparue dans la cuisine de ses parents le jour de ses 9 ans. Aujourd’hui Mudith a 35 ans. Ce soir, elle a mis sa robe « imitation Monroe » pour dîner avec Marcus, son premier rencard depuis 3 mois. Mais rien, absolument Rien ne va se passer comme prévu cette nuit-là…

• Les Apollons dans « Et si c’était vrai … ? »

Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour, vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds ! Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, mené à cent à l’heure par deux personnages incroyablement absurdes ! Ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail d’humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations improbables !

Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa réflexion sur le sens de la vie…

Présentateurs du festival : Cécile Giroud et Yann Stotz.

Tarif : 20 €, 13 € (- 12 ans).

Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-01-05 par