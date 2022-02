Festival d’humour Les Andain’ries : Alex Vizorek invite ses amis Bagnoles de l’Orne Normandie, 13 avril 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

2022-04-13 20:30:00 – 2022-04-13

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Soirée d’ouverture de la 22e édition du festival organisé par les Andain’ries.

Entre la fin de son premier spectacle « Alex Vizorek est une œuvre d’art » et la création compliquée de son nouveau show à cause d’une sombre histoire de virus dont vous avez peut-être entendu parler, Alex Vizorek trépigne de remonter sur scène. Alors, parfois, il réunit des amis, jamais les mêmes, pour des soirées spéciales. C’est à Bagnoles de l’Orne Normandie que la petite troupe improvisée posera ses bagages le 13 avril 2022 ! Chacun vous gratifiera du meilleur de ce qu’il sait faire, avec Alex en Maître Loyal ! Ce dernier se réjouit de revenir aux Andain’ries, 9 ans après y avoir remporté le Prix du Jury.

Une grande soirée en perspective pour ouvrir le festival !

Avec :

• Constance et ses personnages

• Thomas VDB et son absurdie

• Gérémy Crédeville et son immodestie du Nord

• Frédéric Fromet et sa guitare

• Kody et sa belgitude !

Présentateur du festival : Pierre AUCAIGNE

Tarif unique : 32 € (se vend avec une autre soirée dans le festival : prix total 52 €).

