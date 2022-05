Festival d’Humour La Route des Vannes 2 Aix-en-Provence, 8 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Festival d’Humour La Route des Vannes 2 Domaine de la Brillane 195 Route de Couteron Aix-en-Provence

2022-07-08 – 2022-07-09 Domaine de la Brillane 195 Route de Couteron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque soir, La Route des Vannes s’installera dans un domaine différent pour proposer un spectacle de plus d’une heure, mené par des humoristes incontournables de la scène stand up.

Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompret, Verino ou encore Tania Dutel vous embarqueront ainsi le temps d’une soirée dépaysante, où les rires sont 100% garantis.



Plateau artistique :

● Le 8 juillet à 21h : Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompret, Verino, Tania Dutel et Doully.

● Le 9 à 21h : Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompret, Verino, Tania Dutel, Doully et Yann Stotz.

La Route des Vannes, c’est le pari fou d’aller à la rencontre du public tout en profitant des extérieurs exceptionnels des vignobles du Sud de la France. Le pari fou, aussi, d’amener la culture là où elle se rend que trop rarement !

