Festival d’humour « Île à rire » Saint-Denis-d’Oléron, vendredi 28 juin 2024.

Festival sur 3 jours, 2 grandes scènes de spectacle (l’une dans la salle de l’Escale, l’autre ouverte et gratuite sur le port), et 3 zones d’animations, sur la place du marché, sur le port et sur la plage de la Boirie…

EUR.

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-30

27 rue de la Libération

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festival.ilearire@gmail.com

