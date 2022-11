Festival d’humour Holtzi Geispolsheim Geispolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Geispolsheim

Festival d’humour Holtzi Geispolsheim, 17 mai 2023, Geispolsheim. Festival d’humour Holtzi

place André Malraux Geispolsheim Bas-Rhin

2023-05-17 – 2023-05-21 Geispolsheim

Bas-Rhin Geispolsheim Né en 2005, ce festival dédié à l’humour regroupe chaque année des artistes aux univers variés et rassemble au fil des ansde plus en plus de spectateurs. Geispolsheim

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Geispolsheim Autres Lieu Geispolsheim Adresse place André Malraux Geispolsheim Bas-Rhin Ville Geispolsheim lieuville Geispolsheim Departement Bas-Rhin

Geispolsheim Geispolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geispolsheim/

Festival d’humour Holtzi Geispolsheim 2023-05-17 was last modified: by Festival d’humour Holtzi Geispolsheim Geispolsheim 17 mai 2023 Bas-Rhin Geispolsheim place André Malraux Geispolsheim Bas-Rhin

Geispolsheim Bas-Rhin