Festival d’humour de Colmar

Festival d’humour de Colmar, 15 novembre 2022, . Festival d’humour de Colmar



2022-11-15 – 2022-11-20 EUR Prendre des vacances ? Se mettre au sport ? Adopter un chaton ? Et si Colmar avait enfin trouvé le remède idéal pour surmonter le blues hivernal ! Il semblerait que les colmariens aient bien besoin de rire et ont fait du Festival d’Humour de Colmar leur rendez-vous annuel de la bonne humeur. En ces temps troublés, jamais nous n’avons eu autant besoin de rire… et de rire ensemble. Le Festival d’Humour de Colmar reprend son service d’utilité [et d’hilarité] publique ! +33 3 90 50 50 50 dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville