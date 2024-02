Festival Devil Days Salle Bastard Barsac, samedi 18 mai 2024.

Festival Devil Days Salle Bastard Barsac Gironde

A l’affiche le samedi 18 Mai : Dagoba, Psykup, Brigada Flores Magon, Praetorian, The Soundroots.

Dimanche 19 Mai : Gorod, Headcharger, Beyond the Styx, The Dead Krazukies, Overborn. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Salle Bastard Rue du Stade

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@montezleson.fr

L’événement Festival Devil Days Barsac a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Cadillac-Podensac