Festival Déviations Le Volcan Le Havre, mardi 12 mars 2024.

Festival Déviations Le Volcan Le Havre Seine-Maritime

C’est parti pour trois semaines de découverte !

Au cœur de la programmation du Volcan, Déviations met en lumière la création du spectacle vivant dans ses développements les plus contemporains et expérimentaux.

À travers des œuvres réinventées en termes de formes et de médias, les artistes explorent toujours plus les rapports entre créateurs et spectateurs, plateaux et société, arts de la scène et arts visuels…

Entrez dans ce nouveau temps fort et vivez de nouvelles expériences culturelles, « déviez » de votre parcours habituel de spectateur·rice !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-30

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

