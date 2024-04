Festival DeuxMains – Grande fête de la seconde main Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre

Le grand marché de la seconde main avec plus de 50 exposants engagés pour une consommation responsable. Au programme : – une vente d’articles de seconde de main et des créations originales issues du réemploi,- des concerts : > Klem H, samedi à 17h, suivi d’un blindtest à 18h > Blacksad – dj set, dimanche de 13h à 17h- des ateliers et rencontres pour découvrir des techniques de réduction des déchets. Programme complet sur ecossolies.fr Samedi 13 avril 2024 de 14h à 19hDimanche 14 avril 2024 de 10h à 18h

Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-