Festival Deux Roches’n Roll Davayé, 14 mai 2022, Davayé.

Festival Deux Roches’n Roll Collovray et Terrier – Deux Roches 181 Route de Mâcon – La Cuette Davayé

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14 Collovray et Terrier – Deux Roches 181 Route de Mâcon – La Cuette

Davayé Saône-et-Loire Davayé

EUR 19 Le samedi 14 mai prochain se tiendra le Festival « Deux Roches’n Roll » dès 17h jusqu’à 00h!

Le Festival Deux Roches’n Roll réunira plus de 500 personnes au cœur du Domaine familial Collovray & Terrier, situé à Davayé, avec une vue imprenable sur les Roches de Solutré et de Vergisson.

Les groupes Tribute to Amy, The Soft Parade ainsi que les rockeurs de 4EverMind animeront la scène sur des rythmes que vous connaissez tous, le tout agrémenté de stands de burgers, fromages, vins et bières pour une soirée des plus sympathiques et conviviales afin de souligner l’arrivée de l’été.

En plus de la programmation, retrouvez aussi une dégustation de 17h-19h uniquement et une vente de Vinyles

Que vous soyez amateurs et amatrices de bons vins, de bonnes musiques ou simplement de passage dans la région mâconnaise, inscrivez-vous et rejoignez-nous !

Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

Restez connectés pour en savoir plus dans les prochaines semaines.

info@collovrayterrier.com +33 3 85 35 86 51

