Festival Deux Roches’n Roll Davayé Davayé Catégories d’évènement: Davayé

Sane-et-Loire

Festival Deux Roches’n Roll Davayé, 3 juin 2023, Davayé. Festival Deux Roches’n Roll

181 Route de Mâcon – La Cuette Collovray et Terrier – Deux Roches Davayé Sane-et-Loire Collovray et Terrier – Deux Roches 181 Route de Mâcon – La Cuette

2023-06-03 16:00:00 – 2023-06-03

Collovray et Terrier – Deux Roches 181 Route de Mâcon – La Cuette

Davayé

Sane-et-Loire Davayé Samedi 3 juin, seconde édition du Festival Deux Roches’n Roll,

un événement alliant musique et vin au coeur du Domaine familial Deux Roches à Davayé.

Restauration 100% locale + dégustation des vins du domaine ! Le Festival Deux Roches’n Roll a réuni plus de 700 personnes au cœur du Domaine familial Collovray & Terrier, situé à Davayé, avec une vue imprenable sur les Roches de Solutré et de Vergisson. info@collovrayterrier.com +33 3 85 35 86 51 Collovray et Terrier – Deux Roches 181 Route de Mâcon – La Cuette Davayé

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Davayé, Sane-et-Loire Autres Lieu Davayé Adresse Davayé Sane-et-Loire Collovray et Terrier - Deux Roches 181 Route de Mâcon - La Cuette Ville Davayé lieuville Collovray et Terrier - Deux Roches 181 Route de Mâcon - La Cuette Davayé Departement Sane-et-Loire

Davayé Davayé Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/davaye/

Festival Deux Roches’n Roll Davayé 2023-06-03 was last modified: by Festival Deux Roches’n Roll Davayé Davayé 3 juin 2023 181 Route de Mâcon - La Cuette Collovray et Terrier - Deux Roches Davayé Sane-et-Loire Davayé Sane-et-Loire

Davayé Sane-et-Loire