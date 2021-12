Toulouse Médiathèque Empalot Haute-Garonne, Toulouse Festival Détours de chant : Tropic Hôtel Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 29 janvier à 15h Tropic Hotel est un duo de chanson dont l'univers musical prend racine dans la bossa nova et la pop anglaise des années 60. Leurs univers musicaux ici croisés donnent naissance à une œuvre légère où humour et sentiments font bon ménage. Avec Sandra Campas St Jean : claviers, chant, percussions et Frédéric Jean : guitare, chant.

2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T17:00:00

