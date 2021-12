Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Festival Détours de chant : Matéo Langlois Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Festival Détours de chant : Matéo Langlois Médiathèque José Cabanis, 30 janvier 2022, Toulouse. Festival Détours de chant : Matéo Langlois

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 30 janvier 2022 à 15:00

Dimanche 30 janvier à 15h Chanteur libre au grain singulier, Matéo Langlois, désormais accompagné, anime un étonnant trio jazz-rock électro vivant. Les influences sont nombreuses dans ce projet de chansons futuristes, les corps sont en mouvement, le groove se transforme en transe et ça s’envole joyeusement. Avec Matéo Langlois : piano, Rhodes, beat-box, saxophone et chant, Martin Jaussan : basse et Pablo Echarri : batterie. Médiathèque José Cabanis – grand auditorium (niveau -1) Dimanche 30 janvier à 15h Chanteur libre au grain singulier, Matéo Langlois, désormais accompagné, anime un étonnant trio jazz-rock électro vivant. Les influences sont nombreuses dans ce projet de cha Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse