Festival d’été : Pyronix Quiberville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Quiberville.

Festival d’été : Pyronix 2021-07-02 22:30:00 22:30:00 – 2021-07-02 23:10:00 23:10:00

Quiberville Seine-Maritime

Ignipotens, spectacle phare de Pyronix vous présente la compétition impitoyable à laquelle

se livrent les plus puissants maîtres du feu. Dans l’univers de feu fantastique, ce spectacle

à la fois moderne et sensationnel, vous éblouira avec ses performances artistiques et son final

pyrotechnique.

A 22h30 sur les stade de Bacqueville-en-Caux. Durée : 40 minutes

Gratuit – Contrôle du Pass Sanitaire

ltamboise@terroirdecaux.net +33 2 35 04 86 97 http://www.terroirdecaux.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-15 par