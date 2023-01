FESTIVAL D’ÉTÉ LES ARTS PAR NATURE Vix Vix Vix Catégories d’Évènement: Vendée

FESTIVAL D'ÉTÉ LES ARTS PAR NATURE Vix, 15 juillet 2023, Vix. 35 chemin de la chaume Vix Vendée

Vendée Vix Une nouvelle édition sous le signe des 4 saisons Édition 2023 du Festival Les Arts par Nature Du 15 juillet au 15 août 2023 Plus de 50 rendez-vous seront déclinés sur le thème de cette année, dans l’écrin du domaine naturel préservé et son théâtre de verdure. L’accueil d’artistes et d’ensembles régionaux de notoriété internationale viendront notamment ponctuer les temps forts du festival. 15 juillet : Soirée inaugurale

L’Orchestre national des Pays de la Loire interpréteront « Les Quatre saisons » de Vivaldi. Venue également des chœurs de l’Opéra de Nantes (juillet), pour un grand concert, accompagné de choeurs amateurs du territoire. Réservation et achat sur place et en ligne : www.festival-les-arts-par-nature.fr

Parking Prieuré – 35 chemin de la chaume.

Repli en cave en fonction des conditions météorologiques

Voir les conditions générales de vente sur le site du festival Une nouvelle édition sous le signe des saisons… contact@la-chaume.net +33 2 51 00 49 38 https://festival-les-arts-par-nature.fr/ Vix

