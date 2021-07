Vix Vix 85770, Vix FESTIVAL D’ÉTÉ LES ARTS PAR NATURE Vix Vix Catégories d’évènement: 85770

Vix

FESTIVAL D’ÉTÉ LES ARTS PAR NATURE Vix, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Vix. FESTIVAL D’ÉTÉ LES ARTS PAR NATURE 2021-07-19 11:30:00 – 2021-08-13

Vix 85770 contact@la-chaume.net +33 2 51 00 49 38 https://www.confluences-asso.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: 85770, Vix Étiquettes évènement : Autres Lieu Vix Adresse Ville Vix lieuville 46.37234#-0.88485