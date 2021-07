FESTIVAL D’ÉTÉ JUST’EN VERDURE Saint-Just, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Just.

FESTIVAL D’ÉTÉ JUST’EN VERDURE 2021-07-22 – 2021-07-24

Saint-Just Hérault Saint-Just

Festival de musiques du monde du jeudi 22 au samedi 24 juillet à 21h au théâtre de verdure à l’espace de loisirs du Dardaillon. Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Programme :

Jeudi 22 juillet : Jazz manouch Roumain « Drom Blanchard Trio »

Vendredi 23 juillet : musique Corse « Pop Cor’s group »

Samedi 24 juillet : musique Brésilienne « IRACEMA »

Les groupes :

Jeudi 22 juillet : « DROM BLANCHARD TRIO »

Originaire du Jura, Drom a commencé à apprendre la guitare dès son plus jeune âge grâce à son père qui lui enseigna les bases du jazz et des musiques gitanes. Elevé dans la culture des gens du voyage, il a ensuite développé son jeu et sa technique en autodidacte (répétant sur sa guitare ce qu’il entendait sur les disques de Django Reinhardt) mais aussi avec ses amis sur les camps manouches. Et si aujourd’hui sa guitare est largement imprégnée de la musique de Django, il en sort aussi beaucoup d’harmonies méditerranéennes et flamencas, d’autres tendances blues, funk… bref, un mélange d’influences qui lui permettent aujourd’hui de jouer cette joie et cette nostalgie du voyage comme on aime l’entendre.

Accompagné par Nicolas Sausa à la guitare rythmique et François-Xavier Debray à la contrebasse, Drom explore les standards de jazz autrefois sublimés par le maître Django, les valses traditionnelles manouches et les rumbas gitanes. Au fur et à mesure, le jeune guitariste nous plonge au cœur de la tradition Romanès, où chaque morceau est une invitation sur le chemin du jazz, ce chemin qui, il y a bien longtemps, a croisé la longue route des gitans… A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=85n-cvE7cjQ

Vendredi 23 juillet : « POP COR’S »

Musique Corse et de variété. De magnifiques chansons et de la bonne humeur pour nous faire voyager sur l’Ile de Beauté.

4 musiciens et chanteurs. A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=LcOJhTyOUwY

Samedi 24 juillet : « IRACEMA »

Joue les principaux styles de la musique brésilienne : le Samba, la Bossa-nova, le Jazz-samba, le Choro, le Baião, le Pagode, la Batucada, le Partido-alto, le Maracatú, l’afoxé, la samba-cansão, la MPB.

Le répertoire va des années 30 à aujourd’hui, influencé par les versions ou les compositions mémorables des artistes de chaque époque : Ary Barroso, Luiz Gonzagua, Johnny Alf, Tom Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Elis Regina, Zimbo Trio, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, Gal Costa, João Bosco, Jorge Ben, Alcione, Beth Carvalho, Grupo Fundo de Quintal, Moraes Moreira, Germano Mathias, Milton Banana, Sivuca, Quinteto Violado, Hermeto Pascoal, les écoles de samba (Mangueira, Portela, Mocidade Independente, União da Ilha…), etc…

Les arrangements sont le résultat de toutes ces influences, mélangées avec l’expérience de chacun des membres d’IRACEMA : une musique qui bouge mais qui sait aussi s’attarder sur une belle mélodie. L’improvisation y a tous ses droits.

Vous pouvez écouter des extraits sonores sur les pages Audio et Vidéos de ce site.

La musique d’IRACEMA est une musique à écouter en concert et/ou à danser. A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=Wct08TOCeFU

Festival de musiques du monde du jeudi 22 au samedi 24 juillet à 21h au théâtre de verdure à l’espace de loisirs du Dardaillon. Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Programme :

Jeudi 22 juillet : Jazz manouch Roumain « Drom Blanchard Trio »

Vendredi 23 juillet : musique Corse « Pop Cor’s group »

Samedi 24 juillet : musique Brésilienne « IRACEMA »

Festival de musiques du monde du jeudi 22 au samedi 24 juillet à 21h au théâtre de verdure à l’espace de loisirs du Dardaillon. Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Programme :

Jeudi 22 juillet : Jazz manouch Roumain « Drom Blanchard Trio »

Vendredi 23 juillet : musique Corse « Pop Cor’s group »

Samedi 24 juillet : musique Brésilienne « IRACEMA »

Les groupes :

Jeudi 22 juillet : « DROM BLANCHARD TRIO »

Originaire du Jura, Drom a commencé à apprendre la guitare dès son plus jeune âge grâce à son père qui lui enseigna les bases du jazz et des musiques gitanes. Elevé dans la culture des gens du voyage, il a ensuite développé son jeu et sa technique en autodidacte (répétant sur sa guitare ce qu’il entendait sur les disques de Django Reinhardt) mais aussi avec ses amis sur les camps manouches. Et si aujourd’hui sa guitare est largement imprégnée de la musique de Django, il en sort aussi beaucoup d’harmonies méditerranéennes et flamencas, d’autres tendances blues, funk… bref, un mélange d’influences qui lui permettent aujourd’hui de jouer cette joie et cette nostalgie du voyage comme on aime l’entendre.

Accompagné par Nicolas Sausa à la guitare rythmique et François-Xavier Debray à la contrebasse, Drom explore les standards de jazz autrefois sublimés par le maître Django, les valses traditionnelles manouches et les rumbas gitanes. Au fur et à mesure, le jeune guitariste nous plonge au cœur de la tradition Romanès, où chaque morceau est une invitation sur le chemin du jazz, ce chemin qui, il y a bien longtemps, a croisé la longue route des gitans… A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=85n-cvE7cjQ

Vendredi 23 juillet : « POP COR’S »

Musique Corse et de variété. De magnifiques chansons et de la bonne humeur pour nous faire voyager sur l’Ile de Beauté.

4 musiciens et chanteurs. A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=LcOJhTyOUwY

Samedi 24 juillet : « IRACEMA »

Joue les principaux styles de la musique brésilienne : le Samba, la Bossa-nova, le Jazz-samba, le Choro, le Baião, le Pagode, la Batucada, le Partido-alto, le Maracatú, l’afoxé, la samba-cansão, la MPB.

Le répertoire va des années 30 à aujourd’hui, influencé par les versions ou les compositions mémorables des artistes de chaque époque : Ary Barroso, Luiz Gonzagua, Johnny Alf, Tom Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Elis Regina, Zimbo Trio, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, Gal Costa, João Bosco, Jorge Ben, Alcione, Beth Carvalho, Grupo Fundo de Quintal, Moraes Moreira, Germano Mathias, Milton Banana, Sivuca, Quinteto Violado, Hermeto Pascoal, les écoles de samba (Mangueira, Portela, Mocidade Independente, União da Ilha…), etc…

Les arrangements sont le résultat de toutes ces influences, mélangées avec l’expérience de chacun des membres d’IRACEMA : une musique qui bouge mais qui sait aussi s’attarder sur une belle mélodie. L’improvisation y a tous ses droits.

Vous pouvez écouter des extraits sonores sur les pages Audio et Vidéos de ce site.

La musique d’IRACEMA est une musique à écouter en concert et/ou à danser. A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=Wct08TOCeFU

dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT PAYS DE LUNEL