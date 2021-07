Quiberville Quiberville Quiberville, Seine-Maritime Festival d’été : Greg Zlap Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Festival d’été : Greg Zlap Quiberville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Quiberville. Festival d’été : Greg Zlap 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03 22:30:00

Quiberville Seine-Maritime Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica, révélé lors des shows

gigantesques de Johnny Hallyday. Mis en lumière par Jacques Rouveyrollis, son nouveau spectacle « Rock It » offre au public des solos endiablés à l’harmonica qui sonnent comme un appel à la danse, pleinement intégrés dans les chansons pop rock de l’album arrangées pour la scène, le tout accompagné par des musiciens d’exception. Énergie rock, mélodies efficaces, un vrai show live ! A 20h30 sur les pelouses de la plage de Quiberville-sur-Mer. Durée : 2 heures Gratuit – Contrôle du Pass Sanitaire Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica, révélé lors des shows

gigantesques de Johnny Hallyday. Mis en lumière par Jacques Rouveyrollis, son nouveau spectacle « Rock It » offre au public des solos endiablés à… +33 2 35 04 86 97 http://www.terroirdecaux.fr/ Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica, révélé lors des shows

gigantesques de Johnny Hallyday. Mis en lumière par Jacques Rouveyrollis, son nouveau spectacle « Rock It » offre au public des solos endiablés à l’harmonica qui sonnent comme un appel à la danse, pleinement intégrés dans les chansons pop rock de l’album arrangées pour la scène, le tout accompagné par des musiciens d’exception. Énergie rock, mélodies efficaces, un vrai show live ! A 20h30 sur les pelouses de la plage de Quiberville-sur-Mer. Durée : 2 heures Gratuit – Contrôle du Pass Sanitaire dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Quiberville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Quiberville Adresse Ville Quiberville lieuville 49.90376#0.92569