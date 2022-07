Festival d’été du Théâtre École de la Lance et des Baronnies

Festival d’été du Théâtre École de la Lance et des Baronnies, 23 juillet 2022, . Festival d’été du Théâtre École de la Lance et des Baronnies



2022-07-23 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-31 EUR Chaque année, le théâtre école de la Lance et des Baronnies organise un festival d’été. Au programme cette année 3 pièces : « Le béret de la tortue », « Douze hommes en colère » et « Les larmes amères de Petra Von Kant ». Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville