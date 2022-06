Festival d’été des mômes

Festival d’été des mômes, 9 juillet 2022, . Festival d’été des mômes



2022-07-09 15:30:00 – 2022-07-09 19:00:00 Une après-midi spéciale destinée au jeune public : un jeu de piste « attention dragon grognon » suivi d’un mini-bal où petits et grands pourront participer à des chorégraphies débridées! Bonne ambiance assurée! Une après-midi destinée au jeune public : un jeu de piste « attention dragon grognon » suivi d’un mini-bal où petits et grands pourront participer à des chorégraphies débridées! Une après-midi spéciale destinée au jeune public : un jeu de piste « attention dragon grognon » suivi d’un mini-bal où petits et grands pourront participer à des chorégraphies débridées! Bonne ambiance assurée! dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville