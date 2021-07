Festival d’été de La Grange aux pianos : 1ere session de musique de chambre #2 Chassignolles, 31 juillet 2021, Chassignolles.

Festival d’été de La Grange aux pianos : 1ere session de musique de chambre #2 2021-07-31 20:30:00 – 2021-07-31

Chassignolles Indre Chassignolles134 rue Nationale

12 EUR 12 25 Rendez-vous pour un festival d’exception à la Grange aux Pianos, bâtiment typique du Boischaut : un programme vivant, lointain héritage de l’esprit de George Sand, entre romantisme et contemporain. Une plongée dans le grand répertoire chambriste romantique et post-romantique par les musiciens réunis autour du violoniste David Grimal et le pianiste Cyril Huvé.

L’acoustique chaleureuse et la proximité avec les musiciens que permet la Grange aux Pianos en font l’écrin idéal pour une écoute englobante et concentrée de ce répertoire.

3 concerts – 30/31 juillet et 1er août

Festival Musique en Berry à la Grange aux Pianos dans l’Indre au pays de George Sand… Musique…. en liberté ! Musique… grandeur Nature !

La Grange aux Pianos est la maison d’artiste du pianiste Cyril Huvé.

accueil@pays-george-sand.com +33 2 54 48 22 64 http://www.la-grange-aux-pianos.com/

Rendez-vous pour un festival d’exception à la Grange aux Pianos, bâtiment typique du Boischaut : un programme vivant, lointain héritage de l’esprit de George Sand, entre romantisme et contemporain. Une plongée dans le grand répertoire chambriste romantique et post-romantique par les musiciens réunis autour du violoniste David Grimal et le pianiste Cyril Huvé.

L’acoustique chaleureuse et la proximité avec les musiciens que permet la Grange aux Pianos en font l’écrin idéal pour une écoute englobante et concentrée de ce répertoire.

3 concerts – 30/31 juillet et 1er août

© La Grange aux Pianos

dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT Pays de George Sand