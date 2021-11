Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Festival Dessins’Sever animés Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

2021-11-20 – 2021-11-20 Rue de l’Hôtel de Ville Cinéma Média 7

Saint-Sever Landes EUR 2 2 A l’occasion du marché de Noël, le s commerçants proposent leur traditionnel festival de dessins animés. Vendredi après l’inauguration, le film Les Indestructibles 2 est présenté au cinéma.

