Le Festival (Des)Illusions bouscule les frontières et offre de nouvelles passerelles entre le cirque, le théâtre et la danse. Avec des artistes confirmés ou au prélude de leurs carrières, le Festival continue dʼoffrir un panel dʼœuvres diverses qui en fait sa richesse, sa complexité et son originalité.

Fort des dernières éditions, il reprend en version longue durant 3 semaines. Cʼest une occasion exceptionnelle de vivre des moments à partager en famille ou entre amis avant et après les spectacles. 7 spectacles // 20 artistes // 27 représentations AU PROGRAMME DERNIER AMOUR

Hugues Jourdain – Compagnie Je t’embrasse bien DANS MA CHAMBRE (seconde couche)

MMFF – Mathieu Ma Fille Foundation DANS MA CHAMBRE (projet pirate)

MMFF – Mathieu Ma Fille Foundation TRÊS

Antonin Bailles, Leonardo Ferreira et Joana Nicioli M.E.M.M, AU MAUVAIS ENDROIT, AU MAUVAIS MOMENT

Alice Barraud et Raphaël de Pressigny (Feu! Chatterton) DOS AU MUR

Camille Regneault « Kami » et Julien Saint Maximin « Bee D » CEUX QUI VONT MIEUX

Le Monfort Théâtre 106 RUE BRANCION Paris 75015 Contact : https://www.lemonfort.fr/

