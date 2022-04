FESTIVAL DESIDELA Saint-Ouen-lès-Parey Saint-Ouen-lès-Parey Catégories d’évènement: Saint-Ouen-lès-Parey

Saint-Ouen-lès-Parey Vosges Saint-Ouen-lès-Parey Festival musical itinérant “DESIDELA” du 7 mai au 4 juin 2022. Concert dans les salles des fêtes des villages à partir de 20h30 : Valfroicourt: LADISLAVA le 7 mai Saint Ouen les Parey: LES VIEILLES BRANCHES le 14 mai Sauville: ALBAIDO le 28 mai They sous Montfort: ALBAIDO le 4 juin Gratuit, sans réservation. contact@cc-terredeau.fr +33 3 29 05 29 24 COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE D’EAU

