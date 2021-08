Thourie Thourie Ille-et-Vilaine, Thourie Festival DésARTiculé – Wake up ! Thourie Thourie Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Thourie

Festival DésARTiculé – Wake up ! Thourie, 29 août 2021, Thourie. Festival DésARTiculé – Wake up ! 2021-08-29 – 2021-08-29

Thourie Ille-et-Vilaine Thourie Dans le cadre du Festival DésARTiculé, rentrouvez le spectacle “Wake up ! ” de Cie Wake Up à Thourie le 29 août à 15h. Portés acrobatiques – Théâtre gestuel – Tout public – Gratuit Description:

Qui sait, tourner en rond serait peut-être mieux que pénétrer le monde ?

« Wake Up » rassemble deux jeunes artistes issus du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-champagne : Corentin Diana et Leonardo Ferreira.

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Thourie Autres Lieu Thourie Adresse Ville Thourie lieuville 47.85542#-1.48073