Ille-et-Vilaine Moulins Comme chaque année, le festival DésARTiculé voit large : du samedi 24 juin au 4 septembre, le Pays de Vitré vibre au rythme des arts de la rue. Au programme : du cirque, du théâtre, de la musique, un bal (des Oiseaux, mais ouvert à tou·tes !), des spectacles tout public, pour petit·es et grand·es !

Des soirées spectacles dans les communes du Pays de Vitré au week-end temps fort de Moulins, circulez, y a tout à voir ! festivaldesarticule.moulins@gmail.com +33 6 37 97 14 01 http://www.ruedesarts.net/ Moulins

