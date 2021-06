Festival désarticulé : LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT Moulins, 26 juin 2021-26 juin 2021, Moulins.

Festival désarticulé : LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT 2021-06-26 – 2021-06-26

Moulins 35680 Moulins

A l’occasion du festival désarticulé, la Compagnie Mmm vous propose un théâtre de rue le samedi 26 juin à 15h30 et 20h. À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psycho généalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille… 1 comédienne, 8 personnages.

