Festival des Zicophonies SALLE ANDRE POMMERY, 20 mai 2023, CLERMONT.

Festival des Zicophonies SALLE ANDRE POMMERY. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 13:30 (2023-05-19 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

DANAKIL / DEPORTIVO Les 3 FROMAGES / 14 groupes Programme du Festival : Pendant 2 jours, la salle A. Pommery de Clermont de l’Oise et son espace vont devenir un lieu d’échange, de culture, de rencontre et de fête pour les musiciens et le public. Cette 26ème édition, tant attendue, invite des grands noms de la scène francophone avec 14 formations rock de la scène régionale au service d’une seule cause : faire des Zicophonies une fête de la Musique avant l’heure. Vendredi 19 mai : Ouverture du site 18h30, ouverture des portes à 20h00. DANAKIL (21h15) + première partie régionale (20h30) Samedi 20 mai : DÉPORTIVO (20h30) + LES 3 FROMAGES (22h45) + 3 scènes découverte (12 groupes de rock de la scène régionale + chorale), ouverture des portes à 13h30. Concert debout (chaises possibles en fond de salle pour personne à mobilité réduite). Restauration sur place. DANAKIL : Activiste du reggae et de la musique indépendante depuis 2001, DANAKIL trouve l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun des membres du groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et plus de 20 ans plus tard, la bande sillonne encore les plus grandes scènes d’Europe ! Ils n’en gardent pas moins leur simplicité, et créent naturellement une complicité avec leurs fans et leur public à chaque concert comme à leurs débuts. Ce véritable succès ne doit rien au hasard tant le combo a su faire siennes les inspirations et les influences musicales jamaïcaines en leur ajoutant ce que les textes de chanson française ont de meilleur et en les mâtinant de sonorités africaines. DÉPORTIVO : Sept ans que les fans attendaient leur retour sans trop y croire. En 2015, après 10 ans de tournée et 4 albums, le groupe – adoubé par Alain Bashung et Louise Attaque – disait au revoir à son public. Le groupe annonce un concert le 8 novembre 2022 à la Cigale. Pas de nouveau single, pas d’album, rien qu’un live où il pourrait à nouveau faire la fête avec leurs fans. Bilan ? Complet. Fort de ce succès, Déportivo annonce finalement une tournée et la réédition vinyle de tous ses albums. Puis, grisés par l’engouement du public, Jérôme Coudanne, Julien Bonnet et Richard Magnac se mettent à plancher sur un titre inédit avec succès. LES 3 FROMAGES : LES 3 FROMAGES traversent les époques et les univers musicaux avec un genre unique : le Rock n’ Drôle. Piloté par Eric, Willy, Kévin et Tibo, cet OVNI musical carbure à l’humour et à l’inventivité, dont les scènes françaises, internationales et martiennes se délectent. Il nous avait habitués au fil des années à un son très punk rock, mais en s’affranchissant quelque peu de ses anciennes influenceuses, le groupe évolue encore en proposant des mélodies imparables avec un savant mélange de sonorités et de textes humoristiques et parodiques pour faire de leur concert, un véritable antidote à la morosité.

SALLE ANDRE POMMERY CLERMONT 116 Av. des Déportés Oise

