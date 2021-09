Bouc-Bel-Air la bastide de la salle Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Festival des Voix sous les Platanes 2021 la bastide de la salle Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

le dimanche 26 septembre à 15:30

Nous invitons cette année Les Brünettes, quatuor féminin chantant les Beatles a Capella de manière merveilleuse. En entrée, Voice Gang et en dessert l’Anima Lotta. Venez écouter ces 3 groupes fantastiques sous les platanes de la bastide de La Salle à Bouc Bel Air ! C’est gratuit mais il faut montrer le pass sanitaire et porter son masque…

la bastide de la salle Rue Honoré Daumier, 13320 Bouc-Bel-Air

2021-09-26T15:30:00 2021-09-26T19:00:00

