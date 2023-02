Festival des Voix d’Hiver 2023 : Evelyne Gallet et Le Taraf Dékalé, 10 février 2023, Gauchy .

Festival des Voix d’Hiver 2023 : Evelyne Gallet et Le Taraf Dékalé

Rue Gabriel Péri Gauchy Aisne

2023-02-10 20:00:00 – 2023-02-10 22:00:00

Gauchy

Aisne

Découvrez Evelyne Gallet et Le Taraf Dékalé en concert à la MCL de Gauchy le vendredi 10 février à 20 heures.

Evelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, tout en panache et en liberté. Inclassable, c’est une personnalité hybride qui offre un tour de grand 8 à chaque concert et l’instant présent, tout le temps. Avec « La fille de l’air », Evelyne Gallet nous gratte et nous caresse avec le grain, le blues de sa voix qui peut tout faire, ou presque. C’est un album qui lui ressemble, sans concessions, une artiste sincère et sans blabla qui fait du bien partout où elle passe.

Groupe phare de la Cie du Tire-Laine, le TARAF DÉKALÉ est une formation comme il en existe de moins en moins sur scène : un véritable orchestre de 11 musiciens survoltés, dévoilant LEUR musique du monde & de compositions originales. Ce taraf (orchestre tzigane) mélange accordéons, violons, s’y ajoutent banjo et guitare rock, cuivres déchaînés, une rythmique surpuissante et des machines qui amènent la touche électro !

À l’image de son leader, Yann Deneque, saxophoniste virtuose qui incarne tout ce que le Tire-Laine a de plus vif à offrir : la folie brute, l’émotion à fleur de peau et le besoin viscéral de partager.

AZADI, c’est le retour du Taraf Dékalé, une création unique reliant la Méditerranée Balkanique à l’East River comme un pont qu’ils vous invitent à traverser ensemble.

reservation.mcl@ville-gauchy.fr +33 3 23 40 20 00 https://billetterie.mclgauchy.fr/

