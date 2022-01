Festival des Voix d’hiver 2022 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne 0 0 C’est dans les années 2000, que la MCL de Gauchy décide d’inviter des artistes de la scène chanson en créant son festival des voix d’hiver. Après avoir clôturé la 20ème édition avec les Wampas, nous vous proposons de découvrir cette année un florilège d’artistes que nous aimons avec passion. Comme vous le savez l’édition 2021 du festival des voix d’hiver a dû être annulée en raison de la crise sanitaire mais ce 22ème festival, dont le programme est un report global de l’édition 2021, vivra et nous permettra de trouver ou retrouver enfin ces émotions qui nous ont chères. Programmation :

28/01/22 : Evelyne Gallet 19h00

30/01/22 : Lily Lucas – Barbara Carlotti – 15h00

31/01/22 : Marion Roch – Arthur Ribo – 20h00

01/02/22 : Ben Herbert Larue – Gatica – 20h00

02/02/22 : Francoeur – Cyril Mokaiesh – 20h00

03/02/22 : Erwan Pinard – Carmen Maria Vega – 20h00

C'est dans les années 2000, que la MCL de Gauchy décide d'inviter des artistes de la scène chanson en créant son festival des voix d'hiver. Après avoir clôturé la 20ème édition avec les Wampas, nous vous proposons de découvrir cette année un florilège d'artistes que nous aimons avec passion. Comme vous le savez l'édition 2021 du festival des voix d'hiver a dû être annulée en raison de la crise sanitaire mais ce 22ème festival, dont le programme est un report global de l'édition 2021, vivra et nous permettra de trouver ou retrouver enfin ces émotions qui nous ont chères. Programmation :

reservation.mcl@ville-gauchy.fr +33 3 23 40 20 04 https://billetterie.mclgauchy.fr/

28/01/22 : Evelyne Gallet 19h00

30/01/22 : Lily Lucas – Barbara Carlotti – 15h00

31/01/22 : Marion Roch – Arthur Ribo – 20h00

01/02/22 : Ben Herbert Larue – Gatica – 20h00

02/02/22 : Francoeur – Cyril Mokaiesh – 20h00

03/02/22 : Erwan Pinard – Carmen Maria Vega – 20h00

04/02/22 : Debout sur le zinc – La Brigade Circus – 20h00

GAUCHY

