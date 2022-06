Festival des Voix, des Lieux… des Mondes Lafrançaise Lafrançaise Catégories d’évènement: 82130

Lafrançaise

Festival des Voix, des Lieux… des Mondes Lafrançaise, 2 août 2022, Lafrançaise. Festival des Voix, des Lieux… des Mondes Esplanade de l’Eglise Au Château n° 12 Lafrançaise

2022-08-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-03 23:30:00 23:30:00 Esplanade de l’Eglise Au Château n° 12

Lafrançaise 82130 EUR 26ème édition du Festival des Voix, des Lieux… des Mondes à Lafrançaise et Saint Nicolas de la Grave communication.mcv@gmail.com +33 5 63 32 47 23 https://festivaldesvoix.com/ Esplanade de l’Eglise Au Château n° 12 Lafrançaise

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 82130, Lafrançaise Autres Lieu Lafrançaise Adresse Esplanade de l'Eglise Au Château n° 12 Ville Lafrançaise lieuville Esplanade de l'Eglise Au Château n° 12 Lafrançaise Departement 82130

Lafrançaise Lafrançaise 82130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lafrancaise/

Festival des Voix, des Lieux… des Mondes Lafrançaise 2022-08-02 was last modified: by Festival des Voix, des Lieux… des Mondes Lafrançaise Lafrançaise 2 août 2022 82130 Lafrançaise

Lafrançaise 82130