Festival des vins Eguisheim

Haut-Rhin

Festival des vins

2022-07-19 – 2022-07-21

Place Monseigneur Stumpf Eguisheim Haut-Rhin

2022-07-19 11:00:00 – 2022-07-21 18:00:00 Eguisheim

Les vignerons d'Eguisheim sont heureux de vous accueillir pour leur animation phare de l'été : la semaine des vins. De mercredi à vendredi, nous vous proposons à la dégustation la diversité des cépages alsaciens : des vins du dernier millésime mais également des vins des millésimes antérieurs, des cuvées, des Grands Crus, des Crémants, … Durant ces trois jours, vous pourrez ainsi découvrir des vins de l'ensemble des vignerons d'Eguisheim. Les vignerons d'Eguisheim vous proposent une découverte de leurs vins issus des coteaux environnants. Partagez avec des viticulteurs passionnés ! Achetez votre verre et dégustez autant de crus que vous le souhaitez. +33 3 89 41 32 55

