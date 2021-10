Festival des vins de Touraine La Riche, 13 novembre 2021, La Riche.

Festival des vins de Touraine 2021-11-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-13 20:00:00 20:00:00

La Riche Indre-et-Loire La Riche

Les amateurs de vins ont rendez-vous samedi 13 novembre 2021 de 10h à 20h au Prieuré Saint Cosme pour la nouvelle édition du Festival des Vins de Touraine qui s’articulera autour de ses deux animations phares : le village des vignerons et les ateliers culinaires.

Entrée gratuite / 2€ l’achat d’un verre de dégustation

28 domaines exposants : dégustation et vente de vin sur place

2 moments apéritifs à 11h et 19h

8 ateliers culinaires

2 séances de dédicaces d’Emile Coddens

2 masterclass Accords mets et vins de Touraine

Exposition photo

Photobooth

Chasse au trésor pour les enfants

Dégustation et vente d’huîtres

2 foodtrucks

Parking gratuit

Les amateurs de vins ont rendez-vous samedi 13 novembre 2021 de 10h à 20h au Prieuré Saint Cosme pour la nouvelle édition du Festival des Vins de Touraine qui s’articulera autour de ses deux animations phares : le village des vignerons et les ateliers culinaires.

+33 2 47 37 32 70

Les amateurs de vins ont rendez-vous samedi 13 novembre 2021 de 10h à 20h au Prieuré Saint Cosme pour la nouvelle édition du Festival des Vins de Touraine qui s’articulera autour de ses deux animations phares : le village des vignerons et les ateliers culinaires.

Entrée gratuite / 2€ l’achat d’un verre de dégustation

28 domaines exposants : dégustation et vente de vin sur place

2 moments apéritifs à 11h et 19h

8 ateliers culinaires

2 séances de dédicaces d’Emile Coddens

2 masterclass Accords mets et vins de Touraine

Exposition photo

Photobooth

Chasse au trésor pour les enfants

Dégustation et vente d’huîtres

2 foodtrucks

Parking gratuit

Festival des vins de Touraine 2021

dernière mise à jour : 2021-10-18 par