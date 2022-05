Festival des Vignes 2022 : Matthieu Boré en Quartet Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Catégories d’évènement: 46700

Vire-sur-Lot

Festival des Vignes 2022 : Matthieu Boré en Quartet Vire-sur-Lot, 12 août 2022, Vire-sur-Lot. Festival des Vignes 2022 : Matthieu Boré en Quartet Château Nozières Bru Vire-sur-Lot

2022-08-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-12 23:00:00 23:00:00 Château Nozières Bru

Vire-sur-Lot 46700 Comme d’habitude le Festival des Vignes 2022 se terminera au Château Nozières à Vire-sur-Lot.

Plateau gourmand, de 18h à 19h , sur réservation avec paiement obligatoire.

Première partie à 19h30 la Confrérie du vin de Cahors sera présente pour quelques intronisations.

Deuxième partie, concert à 21h en vedette internationale reconnue par toutes les critiques, le Crooner du Jazz, Matthieu Boré en quartet.

Du grand spectacle pour remercier le public fidèle du Festival des Vignes L’association Animations Viroises pour la Vallée du Lot vous propose une soirée concert au Château de Nozières à Vire-sur-Lot. Comme d’habitude le Festival des Vignes 2022 se terminera au Château Nozières à Vire-sur-Lot.

Plateau gourmand, de 18h à 19h , sur réservation avec paiement obligatoire.

Première partie à 19h30 la Confrérie du vin de Cahors sera présente pour quelques intronisations.

Deuxième partie, concert à 21h en vedette internationale reconnue par toutes les critiques, le Crooner du Jazz, Matthieu Boré en quartet.

Du grand spectacle pour remercier le public fidèle du Festival des Vignes Festival des Vignes

Château Nozières Bru Vire-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 46700, Vire-sur-Lot Autres Lieu Vire-sur-Lot Adresse Château Nozières Bru Ville Vire-sur-Lot lieuville Château Nozières Bru Vire-sur-Lot Departement 46700

Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot 46700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire-sur-lot/

Festival des Vignes 2022 : Matthieu Boré en Quartet Vire-sur-Lot 2022-08-12 was last modified: by Festival des Vignes 2022 : Matthieu Boré en Quartet Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot 12 août 2022 46700 Vire-sur-Lot

Vire-sur-Lot 46700