FESTIVAL DES VIEUX BAQUETS Val-de-Bride Val-de-Bride Catégories d’évènement: Moselle

Val-de-Bride

FESTIVAL DES VIEUX BAQUETS Val-de-Bride, 30 juillet 2022, Val-de-Bride. FESTIVAL DES VIEUX BAQUETS Val-de-Bride

2022-07-30 – 2022-07-30

Val-de-Bride Moselle Val-de-Bride Le festival “Les vieux Baquets” passe à deux jours ! Avec le samedi une course de caisse à savon.

Préparez dès à présent votre monture !

Entrée gratuite contact@les-vieux-baquets.fr +33 6 86 49 45 63 https://les-vieux-baquets.fr/ Val-de-Bride

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Val-de-Bride Autres Lieu Val-de-Bride Adresse Ville Val-de-Bride lieuville Val-de-Bride Departement Moselle

Val-de-Bride Val-de-Bride Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-bride/

FESTIVAL DES VIEUX BAQUETS Val-de-Bride 2022-07-30 was last modified: by FESTIVAL DES VIEUX BAQUETS Val-de-Bride Val-de-Bride 30 juillet 2022 Moselle Val-de-Bride

Val-de-Bride Moselle