Finistère Séjour festival des Vieilles Charrues Podcasts et bénévolat du 13 au 17 juillet 2023 Festival des Vieilles Charrues- Carhaix 29 Carhaix-Plouguer, 13 juillet 2023, Carhaix-Plouguer. Séjour festival des Vieilles Charrues Podcasts et bénévolat du 13 au 17 juillet 2023 13 – 17 juillet Festival des Vieilles Charrues- Carhaix 29 Sur inscription Partenanriat avec le Claj de Carhaix.

Immersion au sein du festival pour participer à des missions de bénévolat et de réalisation de podcasts.

Le but est de faire vivre un vrai moment de vacances au sein d’un festival en créant du lien avec les jeunes de Carhaix.

Nos jeunes reporters vont récolter des images pour monter un film sur cet évènement majeur des musiques actuelles des Coôtes d'Armor

