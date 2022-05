Festival des Vieilles Charrues

Festival des Vieilles Charrues, 16 juillet 2022, . Festival des Vieilles Charrues

2022-07-16 – 2022-07-16 En 2022, le Festival des Vieilles Charrues renouera avec son format habituel sur 4 jours.

Au programme de ce samedi 16 juillet : Queens of the stone age, Bob Sinclair, Izia… En 2022, le Festival des Vieilles Charrues renouera avec son format habituel sur 4 jours.

Au programme de ce samedi 16 juillet : Queens of the stone age, Bob Sinclair, Izia… dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville