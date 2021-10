Festival des Vendanges de l’Humour – Yohann Metay La Roche-Vineuse, 19 novembre 2021, La Roche-Vineuse.

Festival des Vendanges de l’Humour – Yohann Metay 2021-11-19 – 2021-11-19 Salles des fêtes 2, rond-point René Cassin

La Roche-Vineuse Saône-et-Loire La Roche-Vineuse

Le Festival a l’immense plaisir de vous annoncer que l’édition 23 bis aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Des nouveaux lieux, des anciens aussi, une programmation qui se veut légère et engagée, en solo ou en duo ,voire en trio , en un mot : éclectique !

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle… et comique si possible ! C’est ce que fait Yohann Metay dans son spectacle La Tragédie du Dossard 512.

