Clessé Saône-et-Loire Clessé Le Festival a l’immense plaisir de vous annoncer que l’édition 23 bis aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Des nouveaux lieux, des anciens aussi, une programmation qui se veut légère et engagée, en solo ou en duo ,voire en trio , en un mot : éclectique !

Le Festival a l'immense plaisir de vous annoncer que l'édition 23 bis aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Des nouveaux lieux, des anciens aussi, une programmation qui se veut légère et engagée, en solo ou en duo ,voire en trio , en un mot : éclectique !

Anthony et Indiaye vont tout faire pour créer le spectacle de leur rêve mais leur imaginaire vient perturber le cours de celui-ci. Forcément leurs idées divergent, leurs personnalités aussi, et c'est d'ailleurs sur ça que repose la force de ce spectacle, sur le duo, leur complicité, leurs différences, et leur dualité.

Anthony et Indiaye vont tout faire pour créer le spectacle de leur rêve mais leur imaginaire vient perturber le cours de celui-ci. Forcément leurs idées divergent, leurs personnalités aussi, et c’est d’ailleurs sur ça que repose la force de ce spectacle, sur le duo, leur complicité, leurs différences, et leur dualité. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

