Festival des Vendanges de l'Humour – Le Cas Pucine 2021-11-18 20:00:00 – 2021-10-23 22:00:00 Théatre des Arts Place du marché

Cluny Saône-et-Loire Cluny EUR 22 22 Le Festival a l’immense plaisir de vous annoncer que l’édition 23 bis aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Des nouveaux lieux, des anciens aussi, une programmation qui se veut légère et engagée, en solo ou en duo ,voire en trio , en un mot : éclectique !

« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- Peter Pan. A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse. Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions. contact@lesvendanges-de-lhumour.com +33 6 37 49 65 25 Le Festival a l’immense plaisir de vous annoncer que l’édition 23 bis aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Des nouveaux lieux, des anciens aussi, une programmation qui se veut légère et engagée, en solo ou en duo ,voire en trio , en un mot : éclectique !

