Saône-et-Loire

Festival des Vendanges de l’Humour – Elodie Poux Mâcon, 27 novembre 2021, Mâcon. Festival des Vendanges de l’Humour – Elodie Poux 2021-11-27 – 2021-11-27 Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon Saône-et-Loire EUR 29 34 Le Festival a l’immense plaisir de vous annoncer que l’édition 23 bis aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Des nouveaux lieux, des anciens aussi, une programmation qui se veut légère et engagée, en solo ou en duo ,voire en trio , en un mot : éclectique !

C’est toujours avec fierté pour le Festival d’accueillir en clôture dans la grande salle une artiste passée par notre Concours Jeunes Talents. Le public qui ne s’y trompe jamais avait voté massivement pour elle en 2015.

Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d'animatrice petite enfance, cette trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène son univers faussement naïf. Nul besoin d'avoir procréé , ni d'avoir travaillé auprès des enfants apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : " Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien !"

Mâcon Adresse Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy